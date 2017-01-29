Приморским родителям напомнили, что дети могут утроить пожар

Межведомственный рейд прошел в Лесозаводске

Владивосток, воскресенье, 29 января , РИА Vladnews.

27 января сотрудники отдела надзорной деятельности города Лесозаводска Приморского края совместно с представителями комиссии по делам несовершеннолетних в рамках операции «Жилище» провели профилактический рейд, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС региона.

В ходе рейдового мероприятия основной упор делался на семьи с детьми, и семьи, в домах которых высока вероятность возникновения пожара.

Основной целью мероприятия было доведение до граждан требования правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей, газового оборудования и электроприборов. Специалисты напомнили о требованиях федерального закона № 15 от 23 февраля 2013 года «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» и рассказывали о том, что курение вредит здоровью детей, когда родители курят дома. Всем взрослым, несмотря на то, курят они или нет, напомнили, что небрежность и невнимательность при курении может привести к пожару, а оставленные без присмотра спички – к детской шалости с огнём.

Всем инструктируемым специалисты государственного пожарного надзора раздавали информационные памятки и отвечали на интересующие граждан вопросы.