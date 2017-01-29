В Приморье открылась дальневосточная резиденция Деда Мороза

"Изумрудная долина" будет принимать гостей круглый год

Владивосток, воскресенье, 29 января , РИА Vladnews.

В городе Уссурийск Приморского края открылась дальневосточная резиденция Деда Мороза - "Изумрудная долина", сообщает РИА VladNews. Изумрудный Дед Мороз - преемник Всероссийского волшебника - круглый год будет принимать здесь и детей, и взрослых. Так что новогоднее настроение будет обеспечено всем желающим даже в летнюю жару.

Церемония открытия резиденции включила театрализованную постановку, пиротехническое шоу и подведение итогов ранее объявленных конкурсов. Не обошлось и без подарков от виновника торжества.