Минстрой России подготовил проект распоряжения Правительства РФ о предоставлении Приморскому краю бюджетных средств для поддержки граждан, утративших жилье во время наводнения в августе-сентябре 2016 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу министерства. Проект согласован 26 января с МЧС России в рамках совещания в Минстрое России, которое прошло под председательством первого заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Леонида Ставицкого.
Потерявшим дома из-за "Лайонрока" приморцам государство даст новое жилье
Подготовлен проект распоряженияВладивосток, воскресенье, 29 января , РИА Vladnews.
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