Подготовлен проект распоряжения

Владивосток, воскресенье, 29 января , РИА Vladnews.

Минстрой России подготовил проект распоряжения Правительства РФ о предоставлении Приморскому краю бюджетных средств для поддержки граждан, утративших жилье во время наводнения в августе-сентябре 2016 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу министерства. Проект согласован 26 января с МЧС России в рамках совещания в Минстрое России, которое прошло под председательством первого заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Леонида Ставицкого.