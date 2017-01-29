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Во Владивостоке появилось необычное кафе "Валерьяныч"

Открытие заведения вызвало ажиотаж
Фото: ​ИА PrimaMedia Фото: ​ИА PrimaMedia
Владивосток, воскресенье, 29 января , РИА Vladnews.

Котокафе "Валерьяныч"открылось во Владивостоке сегодня, 28 января, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ИА PrimaMedia. Открытие необычного заведения вызвало ажиотаж среди любителей кошек. В первый день посетителей впускали бесплатно, затем посещение будет организовываться по принципу антикафе:  200 рублей за первый час, по 2,5 рубля за каждую следующую минуту. Время более 3 оплаченных часов будет бесплатным. В комплекте настольные игры, игровые приставки, пазлы, раскраски, чай, кофе - и пять породистых котов: курильский бобтейл, абиссинская, мейн-кун, бенгальский кот и донской сфинкс.

В будущем предполагается сотрудничество с приютами города, чтобы помогать бездомным кошкам обретать новый дом, ведь в кафе усатые-полосатые смогут раскрыть свой характер и найти себе хозяина.

"Мы заботимся о здоровье наших питомцев, поэтому просим посетителей на входе переобуваться и обрабатывать руки антисептическим раствором. Также просим отнестись с пониманием к возрастному ограничению 5+. Ведь дети очень любопытны и не всегда могут рассчитать силу, их необходимо учить, как правильно общаться с животными, как держать котиков. Поэтому в ближайшее время, мы хотим начать работать с детскими специалистами, которые будут всему этому учить", - рассказала создатель котокафе Анастасия Воробьева.

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