Вынесено 13 обвинительных судебных заключений

Владивосток, воскресенье, 29 января , РИА Vladnews.

В соответствии с часть 4 статьи 20 Федерального закона «О персональных данных» оператор обязан сообщить в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных по его запросу информацию, необходимую для осуществления деятельности указанного органа.

За непредставление или несвоевременное представление в Управление Роскомнадзора по Приморскому краю сведений по запросу, а равно представление введений в неполном объеме, должностными лицами были возбуждены производства по делам об административных правонарушениях по статье 19.7 КоАП РФ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Мировыми судьями вынесены постановления о признании юридических лиц виновными в нарушении ст. 19.7 КоАП РФ и назначении им наказания в виде штрафа на 3 000 рублей (8 компаниям) либо в виде предупреждения (5 организациям).