В центре Владивостока автолюбитель сбил пешехода; 55-летний мужчина направлен на амбулаторное лечение с ушибом правого плеча, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Авария произошла возле дома №2 по улице Лазо около 08:25. За рулем автомобиля Тойота Раш находился 40-летний мужчина.
В центре Владивостока автолюбитель сбил пешехода
Пострадавший направлен на амбулаторное лечениеВладивосток, воскресенье, 29 января , РИА Vladnews.
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