Пострадавший направлен на амбулаторное лечение

Владивосток, воскресенье, 29 января , РИА Vladnews.

В центре Владивостока автолюбитель сбил пешехода; 55-летний мужчина направлен на амбулаторное лечение с ушибом правого плеча, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Авария произошла возле дома №2 по улице Лазо около 08:25. За рулем автомобиля Тойота Раш находился 40-летний мужчина.