Владивостокская автоледи на внедорожнике сбила девушку

Потерпевшая перебегала дорогу в неположенном месте

Владивосток, воскресенье, 29 января , РИА Vladnews.

Владивостокская автоледи за рулем внедорожника Дайхатсу Би-Гоу сбила 20-летнюю девушку, которая перебегала через дорогу в неположенном месте, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Авария произошла в районе дома по Русской, 76"б", автомобиль ехал в сторону Выселковой. Потерпевшая получила ушибы грудной клетки и ноги, ей назначено амбулаторное лечение.