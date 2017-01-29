Владивостокская автоледи за рулем внедорожника Дайхатсу Би-Гоу сбила 20-летнюю девушку, которая перебегала через дорогу в неположенном месте, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Авария произошла в районе дома по Русской, 76"б", автомобиль ехал в сторону Выселковой. Потерпевшая получила ушибы грудной клетки и ноги, ей назначено амбулаторное лечение.
Владивостокская автоледи на внедорожнике сбила девушку
Потерпевшая перебегала дорогу в неположенном местеВладивосток, воскресенье, 29 января , РИА Vladnews.
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