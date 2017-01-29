Снег на юге Приморья собрал первые ДТП

Появились сообщения об авариях из-за скользких дорог

Владивосток, воскресенье, 29 января , РИА Vladnews.

Обещанный синоптиками на воскресенье, 29 января, циклон, который пройдет по югу Приморья, собрал первые ДТП, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ДПС Контроль. Так, в районе поселка Угловое из-за заноса на скользкой дороге столкнулись три автомобиля. ДТП произошло около дома №24 по улице Сусанина.

Как стало известно, Тойота Калдина ехала со стороны Владивостока. Водитель не справился с управлением, врезался в леерное ограждение. Затем седан вернулся на свою полосу, где столкнулся с двигавшейся следом Хондой Лайф. Автомобили столкнулись и остановились. Затем в стоящую возле леерного ограждения Хонду врезалась Тойота Краун.

Жителей юга Приморья просят быть осторожнее и стараться не ездить в этот день на личном автотранспорте без необходимости.

Напомним, синоптики предупредили, что сегодня ещё один циклон окажет влияние на погоду Приморья: в южной половине края пройдёт снег. Дневной фон температуры воздуха на севере −7…−11 °С, на остальной территории −1…−6 °С.