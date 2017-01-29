Во Владивостоке обсудили меню ВЭФ

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Состоялось рабочее совещание по вопросу «Об организации питания участников и гостей Восточного экономического форума (2017)»
Фото: Dreamstime Фото: Dreamstime
Владивосток, воскресенье, 29 января , РИА Vladnews.

25 января на площадке департамента лицензирования и торговли Приморского края состоялось рабочее совещание по вопросу «Об организации питания участников и гостей Восточного экономического форума (2017)» под руководством директора департамента Коваль Е. Б., сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора региона.

В рабочем совещании приняли участие заместитель руководителя дирекции социальных проектов фонда «Росконгресс» Мудрикова А.В., заместитель руководителя директора Восточного экономического форума по развитию Яковенко М.В., заместитель главы города Владивостока Зубова Н.В., представители департамента лицензирования и торговли Приморского края.

От Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю на совещании присутствовала начальник отдела надзора по гигиене питания Лаухина Г.Г.

В ходе совещания участниками были подведены итоги проведения Восточного экономического форума, состоявшегося в 2016 году, и определены мероприятия по его организации и проведению в 2017 году в рамках исполнения протокола заседания Организационного комитета по подготовке и проведению Восточного экономического форума (2017) от 24.11.2016 № 3, утвержденного заместителем Председателя Правительства Российской Федерации – полномочным представителем Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.Трутневым, протокола совещания (в режиме видеоконференции) по вопросам подготовки фестиваля «Улица Дальнего Востока» в рамках проведения Восточного экономического форума (2017) от 23.12.2016 №1, утвержденного заместителем руководителя секретариата заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, руководителем рабочей группы по организации фестиваля «Улица Дальнего Востока» Скуфинским О.А. 

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