Бурная страсть молодой пары оставила дом без электричества во Владивостоке

Что доказывал своей любимой Ромео, выясняют полицейские

Владивосток, воскресенье, 29 января , РИА Vladnews.

Страстные отношения молодой пары оставили дом без электричества во Владивостоке: после ссоры со своей Джульеттой буйный Ромео разбил в подъезде окно и вырвал в электрощитке все провода. Итог - обесточило весь дом № 29"а" по улице Хабаровской, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ДПС Контроль.

Страсть - не страсть, но люди такого уже не вытерпели и вызвали полицейских, ведь ситуация вышла далеко за рамки простого "кошачьего концерта". Правоохранители успокоили Ромео с разбитым сердцем - а заодно и забрали его в отделение.

При этом когда сопротивляющегося молодого человека буквально утрамбовывали в служебный автомобиль, он душераздирающе кричал на всю улицу "Помогите!". Но почему-то сочувствующих так и не нашел.