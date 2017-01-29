Инцидент произошел под городом Арсеньев

Владивосток, воскресенье, 29 января , РИА Vladnews.

Самосвал ушел в кювет на скользкой трассе в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ДПС Контроль. ДТП случилось в субботу на трассе под городом Арсеньев, около дачного поселка. Габаритный автомобиль ехал в сторону Осиновского ноля.