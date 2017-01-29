Госдума приняла закон о безвизовом режиме в СП Владивосток

Принято в первом чтении

Владивосток, воскресенье, 29 января , РИА Vladnews.

Госдума приняла в первом чтении закон об упрощенном визовом порядке в Свободном порту Владивосток (Владивосток), сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс. В поддержку законопроекта проголосовало 407 депутатов, заявило Минвостокразвития.

"Законопроект был внесен правительством России на рассмотрение Государственной Думы меньше месяца назад. Мы рассчитываем на его достаточно оперативное рассмотрение. Надеемся, что закон будет принят к концу марта и этим механизмом смогут воспользоваться инвесторы, прибывающие на третий Восточный экономический форум (в начале сентября 2017 года - ИФ)", - сказал статс-секретарь - замминистра РФ по развитию Дальнего Востока Павел Волков, слова которого приводятся в сообщении.

"Предлагается принципиально новый тип визы - электронный. Такого механизма еще не было в истории России", - сказал министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, слова которого приводятся в сообщении.

Проект федерального закона, разработанный Минвостокразвития, предусматривает возможность оформления иностранными гражданами, прибывающими в свободный порт Владивосток, однократной восьмидневной въездной визы по упрощенной схеме - в форме электронного документа.

Законопроект прошел все согласования, получил положительное заключение Государственно-правового управления президента России и Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству.

Законопроектом предполагается издание подзаконных актов правительства РФ, которые должны определить и упорядочить оформление визы, порядок взаимодействия соответствующих органов власти, а также определить перечень стран, в отношении которых будет действовать упрощенный порядок.

Предполагается, что для получения электронной визы достаточно будет за 4 дня до предполагаемой даты въезда зайти на сайт МИД, заполнить заявление, приложить электронные копии документов, фотографии, и в случае положительного решения о предоставлении электронной визы, въехать в РФ через один из имеющихся воздушных, морских, железнодорожных пунктов пропуска, расположенных на территории СПВ.

Виза будет действовать в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до 8 суток. Прибыть по электронной визе иностранцы смогут в любой из пять регионов, где действует режим свободного порта - Приморье, Хабаровский край, Сахалинскую область, Чукотку и Камчатку с возможность передвигаться по нему.

В соответствии с проектом федерального закона за выдачу виз иностранным гражданам, прибывающим в Россию через пункты пропуска свободного порта Владивосток, консульский сбор взиматься не будет.

Свободный порт Владивосток - портовая зона, пользующаяся особыми режимами таможенного, налогового, инвестиционного и смежного регулирования. К территории Свободного порта Владивосток относятся все ключевые порты юга Дальнего Востока - от Зарубино до Находки (Приморский край), а также аэропорт "Кневичи" (Владивосток).

4 июля 2016 года был подписан закон, согласно которому режим свободного порта расширен на Хабаровский край (Ванинский район), Сахалинскую область (Корсаковский городской округ), Камчатский край (Петропавловск-Камчатский) и Чукотский автономный округ (Певек).