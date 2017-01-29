6 опасных мифов о гриппе и простуде‍

Эпидпороги превышены во всей России

Владивосток, воскресенье, 29 января , РИА Vladnews.

Эпидпороги по гриппу превышены уже в 20 регионах России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Вольскую жизнь. Самое время вспомнить заблуждения, которые могут привести к осложнениям.

На холоде можно простудиться

Можно. Но заболеваем мы не от мокрых ног или от того, что ходим без шапки, а от того, что снижаются защитные силы организма. «В первую очередь слабеет местный иммунитет. Известно, что инфицирование чаще всего происходит через нос. В норме слизистая оболочка прекрасно блокирует патогены», - объясняет заслуженный врач России Роман Анютин, профессор кафедры отоларингологии МГМСУ.

Слизистая носа в сутки выделяет около 500 миллилитров жидкости, обладающей бактерицидными свойствами, также она покрыта ресничками мерцательного эпителия, которые как бы захватывают вирусы, пропуская в легкие уже обеззараженный воздух, продолжает Роман Анютин. Но как только иммунитет снижается, меняются свойства бактерицидный жидкости, и нос перестает выполнять свои «барьерные» функции.

Маски - надежная защита от гриппа и простуды

Чтобы маска выполняла свои функции, а не только добавляла глазам выразительности, ее необходимо менять каждые полтора-два часа. С целью выяснить, насколько эффективны медицинские маски, вьетнамские ученые провели исследование с участием 1607 медицинских работников.

Медперсонал разделили на три группы. Первая носила тканевые повязки, вторая - маски из нетканого материала, третья не носила масок вообще. Выяснилось, что тканевая «защита» пропускает 97% патогенов, нетканая задерживает 57% вирусов и микробов и спасает от капелек слюны, которые «вычихивают» окружающие. Однако уже через 2 часа маска полностью обсеменяется болезнетворными микроорганизмами.

Вирусы гриппа и простуды передаются воздушно-капельным путем

Абсолютно точно! Но! Есть еще контактный способ передачи, о котором многие забывают, а потом удивляются, как вирус гриппа мог проникнуть через защитную маску.

Исследователи из Массачусетского технологического института выяснили, как распространяются капли слюны и мокроты при чихании. Ученые засняли чихающих людей с помощью 9 камер и смонтировали видео, демонстрирующее, что капли распространяются на расстояние до 8 метров.

Мы касаемся лица чуть ли не каждую минуту. Но мы этого не замечаем. Глаза, слизистые рта и носа - плодородная почва для вирусов. Они совершенно точно остаются на поверхностях в течение часа. Поэтому мыть руки обязательно, проводить санитарную обработку офисных предметов - обязательно. Все поверхности, где потенциально могут находиться вирусы, необходимо дезинфицировать.

Оксолиновая мазь и хозяйственное мыло блокируют вирусы

Эффективность не доказана. Впрочем, эффект плацебо никто не отменял. Оксолиновая мазь - средство, известное еще со времен СССР (и неизвестное за его пределами), по сей день пользуется популярностью, несмотря на отсутствие сравнительных клинических испытаний.

Сторонники нетрадиционной медицины и вовсе предпочитают смазывать слизистую носа дегтярным или хозяйственным мылом. Считается, что входящая в состав лауриновая кислота обладает антибактериальными и противовирусными свойствами.

Однако научных исследований, свидетельствующих об эффективности лауриновой кислоты в отношении вирусов гриппа, нет. Врачи скептически относятся ко всем практикам, подразумевающим какое-либо воздействие на слизистую носа - «бабушкины» методы чреваты раздражением и аллергией. Впрочем, отоларингологи не отрицают «ароматическую защиту» как таковую. Только ни в коем случае не закапывайте ароматические масла в нос, если не хотите вызвать сильнейшее раздражение. Достаточно нескольких капель на одежду, или периодически дышите парами из флакончика.

Иммуностимуляторы как средство лечения и профилактики

Специалисты уверены: бесконтрольная стимуляция может привести к истощению ресурсов иммунной системы. Нельзя бесконтрольно стимулировать иммунитет. В здоровом организме концентрация интерферонов очень мала. Она повышается, когда организм получает сигнал тревоги - заражение вирусами. Сам по себе иммунный ответ очень энергозатратен, интерфероны - это первая волна, которая запускает последующие несколько волн продукции интерферонов, активации клеток иммунитета. Это целая стратегия организма в борьбе с патогеном, энергозависимый процесс. Стимулирование производства интерферонов фактически развивает толерантность, снижает способности иммунитета. Если человек имеет в целом здоровый иммунитет, его не зачем подхлестывать!

Лук и чеснок для лечения вирусной инфекции

Это редкий случай, когда народные средства вызывают у врачей преимущественно положительную оценку: ни лук, ни чеснок, не вылечат вас на следующий день, но помогут организму в борьбе с простудой.

Содержащиеся в луке и чесноке биологически активные вещества - фитонциды - обладают противовоспалительным и антимикробным действиями. Конечно, одним чесноком грипп не вылечишь, но в качестве дополнения к назначенному лечению - «бабушкины» методы будут весьма кстати.

И запомните: грипп не лечат антибиотиками! Антибактериальные препараты потому так и называются, что действуют против бактерий, а не против вирусов! Врач может назначить антибиотик только в случае, если вирусная инфекция осложнилась воспалительным процессом, например, пневмонией.