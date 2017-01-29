Роспотребнадзор приравнял цены на «пушистик» и «боярышник» к крепким алкогольным напиткам 21:01, 28 января Роспотребнадзор приравнял цены на «пушистик» и «боярышник» к крепким алкогольным напиткам
Приморец покончил жизнь самоубийством 18:03, 28 января Приморец покончил жизнь самоубийством
Во Владивостоке сгорел автомобиль 17:22, 28 января Во Владивостоке сгорел автомобиль (Видео)
Новостная лента
Январь, 29 воскресенье
10:01
Приморцы подписывают петицию к президенту об отставке губернатора Миклушевского
08:17
Годовалый ребенок сгорел при пожаре в жилом доме
07:38
6 опасных мифов о гриппе и простуде‍
06:06
В ходе пьяной ссоры хабаровчанка убила своего собутыльника
05:21
Кофе защищает от пяти болезней
04:01
"Посиделки" закончились кражей мобильного телефона
03:32
Одну тысячу рублей стоит реальный тюремный срок
02:11
Автомобиль такси подожгли во Владивостоке Фото
01:30
Парам полезно делиться хорошими новостями перед сном - ученые
Январь, 28 суббота
23:12
16 тысяч приморцев и гостей региона увидели шедевры Третьяковской галереи
22:31
Виноград защитит от старения и рака кожи
21:01
Роспотребнадзор приравнял цены на «пушистик» и «боярышник» к крепким алкогольным напиткам
20:22
Найдена причина вымирания древних гигантских животных‍
19:11
Русская и восточная культура сошлись на сцене Приморской филармонии
18:34
Умственные способности человека зависят от питьевой воды
18:03
Приморец покончил жизнь самоубийством
17:48
В Японии сконструирован смартфон, который можно мыть с мылом Видео
17:22
Во Владивостоке сгорел автомобиль Видео
16:52
​Приморцев рассмешило название нового гибридного фрукта Видео
16:40
В УМВД России по Приморскому краю подвели итоги работы за год
16:21
Новый мост построят в Чугуевском районе Приморья
15:57
Ученые выяснили причину ожирения россиян‍
15:36
Морская вода в Приморье превратилась в грязную пыль Видео
15:21
Госдума сказала да: 5000 рублей за опасное вождение
15:05
Карты безопасных маршрутов движения детей внедряются в школы Владивостока Фото
14:49
В феврале на Землю упадет огромный астероид
14:38
В Приморье сгорел жилой дом
14:24
Пентагон обвинил Россию в создании оружия против спутников
14:13
​Владивостокцев ждет настоящий праздник романтической саксофонной музыки
13:46
​«Спартак-Приморье» одержал победу над «Иркутом» Фото
13:35
Приморские судебные приставы захватили всемирную паутину
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4073 (12) от 27 января 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Ресурсосъедающая организация
«Но я приду по ваши души…»
Полиция Приморья под колпаком ФСБ
Приморский Тайфун получает призы
В бананово-лимонном Сингапуре – приморские куры?
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Происшествия

В ходе пьяной ссоры хабаровчанка убила своего собутыльника

Расследование уголовного дела завершено
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, воскресенье, 29 января , РИА Vladnews.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летней женщины, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Хаюаровскому краю. 

По версии следствия, обвиняемая вместе со знакомым мужчиной в вечернее время распивали спиртные напитки в частом доме, расположенном в Кировском районе Хабаровска. В ходе застолья между ними вспыхнул конфликт из-за малозначительного повода. Мужчина решил прекратить ссору и ушел в сарай спать. Через некоторое время в сарай пришла злоумышленница и нанесла спящему удар ножом в спину. От полученного ранения потерпевший скончался на месте. В ходе следствия обвиняемая вину не признала.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд для рассмотрения по существу. 

comments powered by Disqus
Похожие новости
04:01, 29 января 2017 "Посиделки" закончились кражей мобильного телефона

Возбуждено уголовное дело

Одну тысячу рублей стоит реальный тюремный срок
03:32, 29 января 2017 Одну тысячу рублей стоит реальный тюремный срок

Мужчине придется ответить за содеянное

Автомобиль такси подожгли во Владивостоке
02:11, 29 января 2017 Автомобиль такси подожгли во Владивостоке

Обстоятельства случившегося выясняются

Приморец покончил жизнь самоубийством
18:03, 28 января 2017 Приморец покончил жизнь самоубийством

Обстоятельства случившегося выясняются

Во Владивостоке сгорел автомобиль
17:22, 28 января 2017 Во Владивостоке сгорел автомобиль

Обстоятельства случившегося выясняются

В Приморье сгорел жилой дом
14:38, 28 января 2017 В Приморье сгорел жилой дом

Причина пожара устанавливается

Приморец избил несовершеннолетних детей своей сожительницы
13:24, 28 января 2017 Приморец избил несовершеннолетних детей своей сожительницы

Возбуждено уголовное дело