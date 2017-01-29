В ходе пьяной ссоры хабаровчанка убила своего собутыльника

Расследование уголовного дела завершено

Владивосток, воскресенье, 29 января , РИА Vladnews.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летней женщины, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Хаюаровскому краю.

По версии следствия, обвиняемая вместе со знакомым мужчиной в вечернее время распивали спиртные напитки в частом доме, расположенном в Кировском районе Хабаровска. В ходе застолья между ними вспыхнул конфликт из-за малозначительного повода. Мужчина решил прекратить ссору и ушел в сарай спать. Через некоторое время в сарай пришла злоумышленница и нанесла спящему удар ножом в спину. От полученного ранения потерпевший скончался на месте. В ходе следствия обвиняемая вину не признала.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд для рассмотрения по существу.