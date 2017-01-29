Кофе защищает от пяти болезней

130 тысяч любителей напитка стали участниками эксперимента

Владивосток, воскресенье, 29 января , РИА Vladnews.

Кофе может предотвратить развитие пяти видов болезней. К такому выводу пришли сотрудники Гарвардского университета, наблюдавшие за здоровьем 130 тысяч любителей этого напитка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Царьград.

Согласно данным ученых, у кофеманов реже встречается мерцательная аритмия, которая является весьма распространенным заболеванием. Кофе также снижает риск развития болезней Паркинсона и Альцгеймера. Поскольку оно тормозит передачу сигналов, которые способствуют развитию старческих заболеваний нервной системы.+

Употребление кофе также помогает предотвратить развитие цирроза и иных болезней печени. Блокировка сигнальных путей в организме наделяет кофеин свойством, которое усиливает клетки печени в их борьбе с отрицательным воздействием алкоголя. При этом пить кофе с алкоголем чревато сердечным приступом, предупреждают врачи.

Кофе делает поджелудочную железу более чувствительной к глюкозе, поэтому последняя становится более устойчивой к перепадам уровня сахара в крови, что уменьшает возможность развития диабета. Кроме того, кофе помогает продлить молодость организма. Кофеин блокирует сигнальный путь WNT, что помогает в борьбе со старением.