"Посиделки" закончились кражей мобильного телефона

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, воскресенье, 29 января , РИА Vladnews.

В ОМВД по Ленскому району, Республика Саха, обратился мужчина с сообщением о краже, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Республике Саха(Якутия). Неизвестный похитил из его квартиры сотовый телефон. Материальный ущерб составил 15000 рублей.

Установлено, что в день происшествия в квартире у потерпевшего собралась компания. Молодые люди весь вечер распивали алкогольные напитки, а утром хозяин дома обнаружил пропажу своего сотового телефона.

Сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили 35-летнего уроженца Ленского района, ранее судимого за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Мужчина приметил у своего знакомого дорогой смартфон, и воспользовавшись тем, что присутствующие в квартире были в алкогольном опьянении, незаметно похитил телефон.

Похищенное изъято - злоумышленник не успел сбыть смартфон. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 Уголовного Кодекса РФ «Кража», санкции которой предусматривают лишение свободы на срок до пяти лет. В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде.