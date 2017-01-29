Одну тысячу рублей стоит реальный тюремный срок

Мужчине придется ответить за содеянное

Владивосток, воскресенье, 29 января , РИА Vladnews.

Сотрудники полиции отдела МВД России по Вяземскому району, Хабаровский край, задержали подозреваемого в грабеже денежных средств, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.

В дежурную часть районного отдела полиции обратился житель города Вяземский, который сообщил, что в его дом пришел неизвестный и, угрожая расправой, похитил кошелек с денежными средствами.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 39-летнего подозреваемого в грабеже. Установлено, что фигурант, ранее неоднократно судимый за совершение краж, ходил по домам местных жителей и предлагал свои услуги в колке дров. Накануне совершения преступления подозреваемый пришел в дом заявителя и предложил свои услуги, но хозяин дома отказался, объяснив при этом, что у него имеются деньги и работник который поколет для него дрова. Дождавшись вечера, злоумышленник вернулся и, угрожая хозяину дома, забрал у него кошелек с деньгами в сумме одной тысячи рублей, после чего скрылся. По собранной оперативной информации было установлено, что подозреваемый находится в Хабаровске, где он и был задержан сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Вяземскому району.

В настоящее время по факту грабежа возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.