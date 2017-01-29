Парам полезно делиться хорошими новостями перед сном - ученые

162 пары приняли участие в исследовании

Владивосток, воскресенье, 29 января , РИА Vladnews.

Чтобы сохранить брак, по мнению ученых, партнерам необходимо обмениваться хорошими новостями перед сном, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ВЕК. Более того, такое общение поможет улучшить состояние здоровья.

В рамках недавнего научного исследования, в котором поучаствовали 162 пары военнослужащих, специалисты пытались выяснить, какие привычки полезны для брака. Изыскание продолжалось около шести месяцев. Примерно 20 процентов людей, принявших участие в эксперименте, не состояли в браке. По словам экспертов, средняя продолжительность отношений добровольцев составляла 12 лет.

Руководители изыскания выяснили, что те партнеры, которые привыкли обмениваться друг с другом хорошими новостями перед отдыхом, лучше высыпались и реже страдали от стресса. Более того, ученые заметили, что у таких людей были более гармоничные отношения. По словам специалистов, обмен положительной информацией перед сном способствует снижению вероятности развития возрастных заболеваний, имеющих прямое отношение к беспокойству, недостатку сна и бездействию. Эксперты утверждают: следует приучить себя к тому, чтобы рассказывать своему возлюбленному даже о самых незначительных хороших событиях прошедшего дня.

Таким образом, парам необходимо делиться новостями о работе, достижениях в тренажерном зале или о приятном разговоре. Подобное общение ученые считают особенным видом поддержки. В тот момент, когда человек радуется за своего партнера, он также получает положительный опыт.