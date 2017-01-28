​«Спартак-Приморье» одержал победу над «Иркутом»

Счет - 70:68

Владивосток, суббота, 28 января , РИА Vladnews.

«Спартак-Приморье» одержал тяжелую победу на своей площадке над «Иркутом» со счетом 70:68, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу баскетбольного клуба. Самым результативным игроком в составе нашей команды стал Максим Кривошеев, на счету которого 17 очков, а Александр Ганькевич оформил дабл-дабл: 14 очков и 13 подборов.

Следующие два матча «Спартак-Приморье» также проведет на домашней площадке, 30 января и 1 февраля наша команда сыграет с БК «Новосибирск». Первая игра состоится в рамках регулярного чемпионата Суперлиги, вторая – в рамках четвертьфинала Кубка России. Начало обоих матчей в 19:00.

Фотокорреспондент РИА VladNews заснял самые зрелищные моменты матча.