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​«Спартак-Приморье» одержал победу над «Иркутом»

Счет - 70:68
Фото: Семён Апасов, РИА VladNews Фото: Семён Апасов, РИА VladNews
Владивосток, суббота, 28 января , РИА Vladnews.

«Спартак-Приморье» одержал тяжелую победу на своей площадке над «Иркутом» со счетом 70:68, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу баскетбольного клуба.  Самым результативным игроком в составе нашей команды стал Максим Кривошеев, на счету которого 17 очков, а Александр Ганькевич оформил дабл-дабл: 14 очков и 13 подборов.

Следующие два матча «Спартак-Приморье» также проведет на домашней площадке, 30 января и 1 февраля наша команда сыграет с БК «Новосибирск». Первая игра состоится в рамках регулярного чемпионата Суперлиги, вторая – в рамках четвертьфинала Кубка России. Начало обоих матчей в 19:00.  

Фотокорреспондент РИА VladNews заснял самые зрелищные моменты матча. 

Автор фоторепортажа: Семён Апасов, РИА VladNews

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