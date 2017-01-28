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Культура

16 тысяч приморцев и гостей региона увидели шедевры Третьяковской галереи

Приморская экспозиция стала своеобразным открытием для западных ценителей искусства
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, суббота, 28 января , РИА Vladnews.

Знаменитые произведения из коллекции государственной Третьяковской галереи в Приморье посмотрели 16 тысяч гостей и жителей края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

«Выставка открылась 9 сентября 2016 года. За 4,5 месяца ее посетили 16 тысяч человек, это небывалое количество гостей для экспозиции Приморской картинной галереи», – рассказала директор учреждения Алена Даценко. «Городской романс» – это 44 произведения из коллекции государственной Третьяковской галереи, подлинники известных мастеров 19 века и начала 20 столетия. Коллекцию украсили такие яркие имена, как Василий Тропинин, Братья Маковские, Илларион Прянишников, Константин Коровин, Иван Крамской, Виктор Васнецов, Илья Репин, Исаак Левитан – это созвездие составляет славу русского искусства. 

Камерные интерьеры, передающие дух эпохи романтизма, парадные портреты и ностальгические пейзажи: знаменитый «Гитарист» Крапивина, «Жестокие романсы» Прянишникова, «Шарманщик» Владимира Маковского, «Тройка» Николая Самокиша, «Портрет З.Н. Перцевой» Константина Коровина – картины буквально пронизаны культурой романса, столь популярной в 19 веке.

«Но настоящим украшением коллекции стали знаковые работы «Последний день в Сокольниках» Исаака Левитана, «Портрет пианиста дирижера и композитора А.Г. Рубинштейна» Ильи Репина, «Снегурочка» Виктора Васнецова и «Казачка» Василия Сурикова. Две картины сняты с постоянной экспозиции Третьяковки, это крайне редкий случай, и мы благодарны коллегам за такой подарок», – отметила директор Приморской картинной галереи.

По словам Алены Даценко, в рамках выставки была организована большая программа: концерты, музыкальные салоны, поэтические вечера, детские образовательные экскурсии и квесты. За время работы экспозиции ее посетили около четырех тысяч школьников и студентов. Большой интерес выставка «Городской романс» вызвала и у туристов, в том числе иностранных.

В это время приморская коллекция покоряла столицу, добавила директор учреждения. Экспозиция картинной галереи впервые участвовала в проекте «Золотая карта России» и пользовалась большим успехом.

«Приморская экспозиция стала своеобразным открытием для западных ценителей искусства. Мы собрали сильную по составу коллекцию таких художников, как Рокотов, Брюллов, Шагал, Шишкин, Кандинский, Сомов, Серов, Айвазовский, и получили великолепные отзывы. Выставку Приморской картинной галереи посетили около 40 тысяч человек», – сообщила Алена Даценко.

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