Виноград защитит от старения и рака кожи

Флавоноиды защищают ткани и оказывают на них положительное влияние

Владивосток, суббота, 28 января , РИА Vladnews.

Группа ученых из Испании провела множество различных исследований, которые позволили выяснить, что, оказывается, всеми любимый виноград не только вкусная ягода, но и очень полезная, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН. Он обладает прекрасным профилактическим средством в борьбе с раком кожи. По словам исследователей, в винограде содержатся специальные соединения, которые также замедляют процесс старения. Об этом сообщают местные СМИ.

Стоит отметить, что еще задолго до исследований испанских ученых к винограду проявляли повышенный интерес специалисты со всего мира.

Испанские специалисты после проведенных экспериментов пришли к интересному выводу, что входящие в состав данного продукта флавоноиды, оказывают положительное влияние на ткани и защищают от процессов, которые спровоцированы действием УФ-лучей.

По мнению ученых, их исследования могут помочь в разработке инновационных методов борьбы с раком кожи человека. Они также отметили, что в своих экспериментах базировались на процессе, во время которого флавоноиды воздействовали на определенные формы кислорода, повреждающие клетки кожи.