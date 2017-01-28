Найдена причина вымирания древних гигантских животных‍

Гигантские млекопитающие обитали на суперматерике, объединявшем сегодняшние Тасманию, Австралию и Новую Гвинею

Владивосток, суббота, 28 января , РИА Vladnews.

Ученые определили одну из главных причин вымирания древних огромных животных, обитавших на Сахуле. Ею оказалось обеднение кормовой базы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости.

Гигантские млекопитающие обитали на суперматерике, объединявшем сегодняшние Тасманию, Австралию и Новую Гвинею. Исследователям удалось установить, что найдены убедительные доказательства того, что климат становился более сухим. Это привело к изменению общей диеты животных. Соответствующие выводы ученые сделали по итогу сравнение рациона травоядных, которые обитали в современной Австралии приблизительно 570 тысяч лет назад и вымерли около 30 тысяч лет назад.

В зубах зверей содержатся изотопы углерода и кислорода, что дало возможность экспертам оценить пищевой рацион гигантских животных. Это в свою очередь раскрыло подробности о климате того времени. Работа группы ученых косвенно опровергла гипотезу, в соответствии с которой мегафауна Сахула была истреблена людьми. Эксперты уверены, что изменение климата стало основным фактором смерти древних животных. Таким образом, сегодня стоит больше внимания уделять изменению видового разнообразия из-за климатических условий.