Роспотребнадзор приравнял цены на «пушистик» и «боярышник» к крепким алкогольным напиткам

Запрет прожажи спиртосодержащей непищевой продукции дешевле крепкого алкоголя вступил в силу на и на территории Приморья

Владивосток, суббота, 28 января , РИА Vladnews.

Роспотребнадзор запретил на два месяца продажу спиртосодержащей непищевой продукции по ценам ниже крепких алкогольных напитков, установленные приказом Минфина России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

По информации департамента лицензирования и торговли Приморья, запрет вступил в силу на всей территории страны.

«С 27 января розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией по ценам ниже установленной приказом Минфина России для водки, ликероводочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28% за 0,5 литра запрещена», – сообщили в ведомстве.

Исключения коснулись стеклоомывающих жидкостей, нежидкой спиртосодержащей непищевой продукцией, а также спиртосодержащей непищевой продукцией с использованием укупорочных средств.

Нарушители будут привлечены к административной ответственности.