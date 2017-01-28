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Умственные способности человека зависят от питьевой воды

Ученые рассказали, как питьевая вода помогает мозгу
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, суббота, 28 января , РИА Vladnews.

Хорошее качество потребляемой питьевой воды — залог эффективной работы мозга, уверены ученые из США, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН. Более того, есть сильная связь между качеством воды и интеллектуальными способностями.

В мозгу есть специфические рецепторы, активизирующиеся под воздействием поступающей в организм воды. Рецепторы усиливают активность человеческого мозга в соответствии с энергетическими процессами, особенности которых все еще полностью не изучены полностью.

Воду рекомендуют пить в определенном режиме, начиная с самого утра.

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