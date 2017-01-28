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Приморец покончил жизнь самоубийством

Обстоятельства случившегося выясняются
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, суббота, 28 января , РИА Vladnews.

От полученных при падении с крыши жилого дома травм мужчина скончался на месте, сообщает РИА VladNews.

Инцидент произошел во Владивостоке по адресу улица Олега Кошевого, 27а. Вечером, 26 января, в скорую помощь позвонили жильцы, сообщившие о том, что с крыши здания спрыгнул 44-летний мужчина, проживающий в одной из квартир этого же дома. прибывшие на место происшествия медики уже ничем не смогли помочь пострадавшему. 

По факту случившегося стражи порядка проводят проверку. Основной версией случившегося является самоубийство.


 

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