Приморец покончил жизнь самоубийством

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, суббота, 28 января , РИА Vladnews.

От полученных при падении с крыши жилого дома травм мужчина скончался на месте, сообщает РИА VladNews.

Инцидент произошел во Владивостоке по адресу улица Олега Кошевого, 27а. Вечером, 26 января, в скорую помощь позвонили жильцы, сообщившие о том, что с крыши здания спрыгнул 44-летний мужчина, проживающий в одной из квартир этого же дома. прибывшие на место происшествия медики уже ничем не смогли помочь пострадавшему.

По факту случившегося стражи порядка проводят проверку. Основной версией случившегося является самоубийство.



