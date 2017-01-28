В Японии сконструирован смартфон, который можно мыть с мылом

Чудо-устройство поступит в продажу в марте 2017

Владивосток, суббота, 28 января , РИА Vladnews.

Японские разработчики презентовали смартфон Rafre Kyocera, который можно помыть горячей водой с мылом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН. Ожидается, что чудо-гаджет поступит в продажу уже в марте этого года.

Новинка японской компании Kyocera обладает следующими характеристиками: 5-дюймовый экран, 16 ГБ встроенной памяти, фотокамера 13 мегапикселей и др. Цена мобильного устройства и тип процессора пока не разглашаются. Отметим, что смартфон можно будет приобрести только на территории Японии у местного оператора KDDI.