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В Японии сконструирован смартфон, который можно мыть с мылом

Чудо-устройство поступит в продажу в марте 2017
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Владивосток, суббота, 28 января , РИА Vladnews.

Японские разработчики презентовали смартфон Rafre Kyocera, который можно помыть горячей водой с мылом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН. Ожидается, что чудо-гаджет поступит в продажу уже в марте этого года.

Новинка японской компании Kyocera обладает следующими характеристиками: 5-дюймовый экран, 16 ГБ встроенной памяти, фотокамера 13 мегапикселей и др. Цена мобильного устройства и тип процессора пока не разглашаются. Отметим, что смартфон можно будет приобрести только на территории Японии у местного оператора KDDI.

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