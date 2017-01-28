Ученые выяснили причину ожирения россиян‍

Восемь из десяти жителей России склонны к набору лишнего веса

Владивосток, суббота, 28 января , РИА Vladnews.

Российские ученые, завершив очередные исследования, наконец-таки поняли, в чем причины ожирения жителей России, что некоторые специалисты называют эпидемией, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.

Причиной того, что россияне стали набирать лишний вес — так называемый ген аппетита FTO, а конкретно — мутация одного из его участков. Именно из-за этого соотечественники стали больше подвержены ожирению и всего того, что за этим стоит.

Добавим, что коварный ген был открыт британскими исследователями в середине 2000-х годов, и только спустя десять лет российским ученым удалось его до конца исследовать и представить свои выводы.

К слову, в зоне риска, то есть, склонны набирать лишний вес — восемь из десяти жителей России.