​Приморцев рассмешило название нового гибридного фрукта

Название изрядно повеселило покупателей

Владивосток, суббота, 28 января , РИА Vladnews.

Новый неизвестный фрукт появился в Приморье, сообщает РИА VladNews.

Житель Уссурийска прислал видео, снятое в одном из магазинов города. На снимках - обычный фрукт с необычным названием, которое позабавило покупателей. "Яблуша" - так называемый гибрид яблока и груши. Продавец на смешное название не проявляет никакой реакции, спокойно объясняя покупателям, что это обыкновенное название плода.

Ролик, размещенный в популярном инстаграм-сообществе, получил самые позитивные комментарии. Вот только автора видео назвали "быдлушей" за его специфическую манеру разговора.

Также корреспонденту РИА VladNews удалось выяснить, что такой фрукт действительно есть. "Яблуша" выводится путем скрещивания ветки груши и ствола яблони. Также этот фрукт имеет и другое название - нэши, что означает "китайская груша".