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Общество

Госдума сказала да: 5000 рублей за опасное вождение

В статью внесены поправки
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, суббота, 28 января , РИА Vladnews.

Депутаты одобрили в первом чтении законопроект о введении штрафов в размере 5000 руб. за опасное вождение, сообщает РИА VLadNews со ссылкой на Ведомости. 

Парламентарии внесли поправки в ст. 12.38 Кодекса России об административных правонарушениях (КоАП). В сопроводительных документах к проекту закона поясняется, что необходимость введения санкций за опасное вождение продиктована изменениями правил дорожного движения (ПДД), передает ТАСС.

Напомним, в  конце мая 2016 года правительство ввело в ПДД понятие «опасное вождение». Оно выражается «в неоднократном совершении одного или нескольких следующих друг за другом действий, заключающихся в невыполнении при перестроении требования уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения, перестроении при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, кроме случаев поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия, несоблюдении безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства, а также бокового интервала, резком торможении, если такое торможение не требуется для предотвращения ДТП, препятствовании обгону, если указанные действия повлекли создание водителем в процессе дорожного движения ситуации, при которой его движение и (или) движение иных участников дорожного движения в том же направлении и с той же скоростью создает угрозу гибели или ранения людей, повреждения транспортных средств, сооружений, грузов или причинения иного материального ущерба». Опасное вождение в некоторых случаях лишает других участников дорожного движения возможности спрогнозировать дальнейшее поведение такого водителя и адекватно среагировать на него во избежание создания аварийной ситуации.

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