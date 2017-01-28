«Говорящие фамилии» влияют на здоровье и судьбу человека‍

Значение отражается на самочувствии людей

Владивосток, суббота, 28 января , РИА Vladnews.

Ирландские ученые считают, что говорящая фамилия может оказать существенное влияние на здоровье и даже на судьбу человека, сообщает РИИА VladNews со ссылкой на ФАН.

Специалисты привлекли к масштабному исследованию людей с говорящими фамилиями и пришли к выводу, что их значение отражается на самочувствии людей. Например, люди с фамилией «Фэт» («жир» в переводе с английского) чаще других набирали лишний вес. Исследователи подчеркнули, что намерены продолжить изучение влияния фамилий на жизнь их носителей.

Добавим, ранее американские ученые поделились результатами исследования о влиянии ранних браков на здоровье. По их мнению, люди, вступившие в брак в ранней молодости, склонны к ожирению.