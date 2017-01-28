В феврале на Землю упадет огромный астероид

Планете угрожает опасность

Владивосток, суббота, 28 января , РИА Vladnews.

Сотрудники NASA полагают, что в феврале на Землю упадет большой астероид WF9, чье место падения благодаря расчетам заранее определено, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН.

Падение крупного астероида WF9 можно будет увидеть из Великобритании в феврале, считают сотрудники американского космического агентства. По словам исследователей, астероид может стать причиной гигантского цунами, если упадет в мировой океан. Но если его падение придется на сушу — никому из жителей мегаполиса не удастся выжить.

Многие астрономы полагают, что NASA, располагая подобной информацией, должно заранее предупредить землян об астероиде. Ранее ученые из России, США и Швеции провели исследование, чтобы понять, как менялись падающие на Землю метеориты за последние полмиллиарда лет.