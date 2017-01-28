Сегодня ночью начался Китайский Новый Год

В Приморье представители нескольких национальностей взялись за руки, чтобы вместе проводить старый год

Владивосток, суббота, 28 января , РИА Vladnews.

В ночь на 28 января в Китае отмечают восточный Новый год, который сами китайцы называют праздником Весны. Дата у него скользящая, так как приходится он на зимнее новолуние после завершения первого полного лунного цикла, идущего за зимним солнцестоянием. С 28 января начнется 4 716 год, год Огненного Петуха, сообщает РИА VladNews.

В приморском Артеме представители нескольких национальностей взялись за руки, чтобы вместе встретить Новый год по восточному календарю. Согласно традиции, в азиатских странах праздник принято отмечать дружным хороводом и народными песнями.

Для встречи года Красного Огненного Петуха в Артём приехали генеральные консулы КНДР и Южной Кореи, Вьетнама, Японии, Индии и США. Перед гостями выступили творческие коллективы.

Уникальность этой площадки в том, что она уже в пятнадцатый раз объединяет Южную и Северную Корею.

В Китае Новый год празднуют в кругу родственников и близких. Люди собираются в доме своих старших родственников, где занимаются уборкой. По ее окончанию все веники и швабры уносят в укромные места и достают лишь после торжества. Местная легенда гасит, что каждый Новый год боги дарят людям магическую пыль, приносящую счастье. Если убрать ее во время праздника, она превратится в золу, и принесет беду.

Перед наступлением Нового года китайцы лепят пельмени - ведущее блюдо торжества. Также, согласно традиции, на столе должны быть морепродукты, курица и свинина.

Многие китайцы, которые живут в России, стараются уезжать на празднование Нового года по восточному календарю на свою Родину. Они не только накрывают на стол, и а создают своеобразный алтарь, ставя на нем таблички с инициалами умерших до четвертого поколения, читают молитвы и зажигают благовония.







