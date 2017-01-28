В УМВД России по Приморскому краю подвели итоги работы за год

Сотрудники удостоены ведомственных наград

Владивосток, суббота, 28 января , РИА Vladnews.

Коллегия по итогам работы органов и подразделений УМВД России по Приморскому краю прошла во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. В числе участников мероприятия – руководители органов государственной власти, правоохранительных и контролирующих ведомств.

Генерал-майор полиции Николай Афанасьев, выступая с приветственным словом, отметил: «Своевременные сообщения граждан о совершенных или готовящихся преступлениях, деятельность добровольных народных дружин по охране общественного порядка позволили снизить криминальную напряженность на улицах и в общественных местах».

Докладывая об итогах оперативно-служебной деятельности приморской полиции, заместить начальника краевого Управления МВД Сергей Бартковкий подчеркнул, что оперативная обстановка в 2016 году характеризовалась снижением регистрации преступлений. По итогам 12 месяцев прошлого года общее количество зарегистрированных преступлений снизилось более чем на 17%. Так, сократилось число убийств (-15%) и фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть потерпевшего (-5%), краж (- 21,7%), в том числе квартирных (- 7,2%), карманных (- 36,3%), краж транспортных средств (-30,9%). Более чем на 27% сократилось число разбойных нападений и на 22% - грабежей. Число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, сократилось на 21,7%. Из незаконного оборота изъято 2171,5 кг наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ. Сохраняется тенденция к сокращению уличной преступности. Число преступлений на улицах населенных пунктов края снижено на 20,3%. По динамике снижения числа преступлений на улицах Приморский край находится на третьем месте в России.

За прошедший год органами внутренних дел раскрыто свыше 20,5 тысяч преступлений, в том числе более 8,7 тысяч преступлений тяжкой и особо тяжкой категории и 187, совершенных в составе организованных групп.

В ходе совещания отмечено, что в Приморье остро стоит вопрос контроля за миграционными потоками. УМВД России по Приморскому краю проведено 2954 проверочных мероприятия. В ходе этих проверок составлено свыше 10 тысяч административных протоколов за различные нарушения миграционного законодательства.

В рамках реализации антиалкогольного законодательства полицейскими выявлено и пресечено более трех тысяч административных правонарушений, выявлено 395 нелегальных мест изготовления и реализации алкогольной продукции, 936 фактов реализации алкогольной продукции в ночное время и 137 фактов продажи алкоголя несовершеннолетним. Эффективность перечисленных профилактических мер вылилась в снижение числа преступлений, совершаемых на бытовой почве (-13%), тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья (-21,4%) и бытовых преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (-10,6%). По итогам 2016 года на территории края отмечено снижение всех основных показателей аварийности. Общее число ДТП снизилось на 9,4%.

В заключение коллегии обозначены приоритетные направления деятельности органов внутренних дел на 2017 год: охрана общественного порядка, обеспечение безопасности дорожного движения, защита личных и имущественных интересов граждан, повышение профессионального уровня личного состава.

Сотрудники, показавшие высокие результаты в оперативно-служебной деятельности, удостоены ведомственных наград и поощрены правами начальника УМВД России по Приморскому краю Николая Афанасьева.