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Общество

Приморские судебные приставы захватили всемирную паутину

Современные технологии используются для эффективного решения вопросов
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, суббота, 28 января , РИА Vladnews.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю проводит активную работу с гражданами, используя современные методы коммуникации, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На сегодняшний день в целях реализации принципов информационной открытости созданы официальные аккаунты Управления Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю в наиболее популярных социальных сетях - «Twitter», «Instagram», «ВКонтакте». По итогам работы с гражданами в социальных сетях в 2016 году на указанные аккаунты в социальных сетях поступило 37 обращений. На каждое поступившее от пользователей Интернета сообщение работниками Управления были даны ответы. Среди тех, кто обратился к приморским судебным приставам, есть граждане, которые являются сторонами исполнительного производства, так и те, кто не является должниками и взыскателями.

Данная форма общения позволяет эффективно использовать современные технологии для оперативного решения вопросов, связанных с исполнительным производством, а также правового консультирования граждан.

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