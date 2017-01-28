Приморец избил несовершеннолетних детей своей сожительницы

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, суббота, 28 января , РИА Vladnews.

В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение 35-летней местной жительницы, которая рассказала, что гражданский супруг причинил телесные повреждения ее несовершеннолетним детям, сообщает РИА VladNews со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.

37-летний приморец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес телесные повреждения 4-летней девочке и ее 14-летнему брату, который встал на защиту малолетней сестры.

В отделе дознания возбуждены уголовные дела по статьям 116 (Побои) и 119 Уголовного кодекса Российской Федерации (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

Ранее житель Артема привлекался к уголовной ответственности за причинение побоев пасынку. В декабре 2016 года уголовное дело в отношении него было прекращено в суде за примирением сторон.