Карты безопасных маршрутов движения детей внедряются в школы Владивостока

Полицейские рассказали, как пользоваться картой, где безопасно перейти дорогу, выйдя из школы, и как добраться до остановки автобусов

Владивосток, суббота, 28 января , РИА Vladnews.

Совместный проект Госавтоинспекции, управления образования информационного сервиса Владивостока стартовал в 2016 году, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу группы пропаганды ОБДПС ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку. Сегодня полицейские размещают карты безопасных маршрутов движения школьников в образовательных учреждениях г. Владивостока.

Одной из первых школ, где появилась схема, стала – гимназия №2 г. Владивостока. Сотрудники ГИБДД вместе с пятиклассниками разместили карту безопасности в холле школы. С её помощью ученики смогут ориентироваться в дорожной обстановке и прилегающей территории образовательного учреждения. На карте отмечены ближайшие остановки общественного транспорта, места нахождения регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов и телефоны экстренных служб. Карты просты в использовании и рассчитаны для каждого первоклашки.

Полицейские рассказали, как пользоваться картой, где безопасно перейти дорогу, выйдя из школы, и как добраться до остановки автобусов. Также, напомнили о правилах перехода проезжей части по светофорному или нерегулируемому переходу. Карты безопасных маршрутов помогут существенно снизить детский травматизм на дорогах города. В ближайшее время планируется оснастить подобными картами безопасности все учебные заведения г. Владивостока. А это порядка 80 школ.

В завершении полицейские вручили школьникам, принявшим участие в краевом конкурсе социальной рекламы по Правилам дорожного движения «ПДД: взгляд из-за парты» дипломы.