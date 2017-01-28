В Приморье сгорел жилой дом

Причина пожара устанавливается

Владивосток, суббота, 28 января , РИА Vladnews.

27 января в 23.37 на пульт пожарно-спасательной службы городского округа Спасск-Дальний поступило сообщение о пожаре, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю. Заявитель рассказал о том, что по адресу Партизанская, д. 26 горит нежилой дом.

Спустя 8 минут к месту происшествия прибыли огнеборцы и приступили к тушению. Горели стена здания, а также крыша и стены кухни и сарай. Было принято решение задействовать звено газодымозащитной службы в связи с задымлением внутри помещения.

В 23.50 пожар был локализован, а в 01.30 - полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 80 кв.м. В результате происшествия никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.

При тушении пожара было задействовано 6 человек личного состава и 2 единицы техники.