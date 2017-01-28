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Магаданские спасатели эвакуировали мужчину с судна

Специалисты оказали ему медицинскую помощь
Фото: МЧС по Магаданской области Фото: МЧС по Магаданской области
Владивосток, суббота, 28 января , РИА Vladnews.

В Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Магаданской области поступила заявка о выполнении санитарного рейса, сообщает корреспондент РИА VladNews cо ссылкой на пресс-службу ДВРЦ МЧС России. По информации дежурного Территориального центра медицины катастроф Магаданской области в акватории Охотского моря на расстоянии 260 километров к юго-западу от города находится судно «Петр Житников», с борта которого необходимо эвакуировать человека по медицинским показаниям.

Из аэропорта Магадана вылетел вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. На борту воздушного судна находились спасатели Магаданского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России для подъема больного на борт воздушного судна, и специалисты Территориального центра медицины катастроф Магаданской области.

Вертолет совершил посадку в аэропорту, после чего каретой скорой помощи пациент был доставлен в Магаданскую областную больницу.

Привлечено: 9 человек, 2 ед. техники, из них от МЧС России 6 человек, 1 ед. техники.

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