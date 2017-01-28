На территории Дальнего Востока ликвидировано 38 возгораний

Владивосток, суббота, 28 января , РИА Vladnews.

В период с 27 по 28 января в Приморье произошло 19 пожаров, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на ДВРЦ МЧС России.

За прошедшие сутки в населенных пунктах на территории Дальневосточного региона огнеборцами ликвидировано 38 пожаров, из них в жилом секторе – 24. Наибольшее количество пожаров произошло в Приморском крае – 19 пожаров. За прошедшие сутки при пожарах в регионе был спасен 1 человек.

Для ликвидации загораний и пожаров на территории Дальнего Востока привлекались 410 человек и 106 единиц техники.

По данным спутникового мониторинга Владивостокского филиала ФГБУ НЦУКС по состоянию на 7 часов утра на территории Приморского края тепловых аномалий не выявлено.