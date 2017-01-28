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Жительнице Приморья выписан штраф за ненадлежащее поведение в суде

Нарушать правила поведения в суде запрещено
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, суббота, 28 января , РИА Vladnews.

За нарушение правил поведения в суде жительница Октябрьского района привлечена к административной ответственности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УФССП по Приморскому краю. Гражданка пришла в Октябрьский районный суд для того, чтобы морально поддержать своего знакомого, являющегося подсудимым по уголовному делу. Видимо, по мнению женщины, ненормативные высказывания в адрес председательствующего судьи, выносившего обвинительный приговор, а также громкие возгласы о несправедливости принятого решения должны были помочь ее знакомому.

Находившийся в зале судебного заседания судебный пристав по ОУПДС сделал женщине замечание и напомнил ей о правилах поведения в суде, однако разгорячившаяся посетительница продолжала скандалить и выкрикивать оскорбления. После неоднократных предупреждений об административной ответственности за недопустимое поведение в зале судебного заседания судебный пристав по ОУПДС составил в отношении гражданки административный протокол по ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ.

Материалы о совершенном правонарушении переданы в суд для дальнейшего рассмотрения. Санкция ст. 17.3 КоАП предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей.

Примечательно, что данная гражданка уже была привлечена к ответственности за подобное правонарушение в 2016 году. Тогда за неоднократное нарушение установленных в суде правил ей пришлось выплатить 2 административных штрафа на общую сумму 1500 рублей.

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