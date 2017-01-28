Афиша культурных событий Приморья с 28 января по 3 февраля

Что интересного ждет жителей и гостей края в ближайшие дни

Владивосток, суббота, 28 января , РИА Vladnews.

«Приморский государственный объединенный музей имени Арсеньева» (Владивосток, ул. Светланская, 20):

Ежедневно с 10.00 до 19.00 проходят выставки:

Новая выставка «В память о Саше. Воспоминания о юности Александра Фадеева». В 2016 году исполнилось 115 лет со дня рождения и 60 — со дня смерти писателя Александра Фадеева, ставшего одним из символов Приморья. Выставка показывает писателя в начале жизненного и профессионального пути, когда он принимал много важных решений: с кем дружить, кого любить, за что бороться. Тогда Александр Александрович Фадеев был просто Сашей...

Постоянные экспозиции о Приморском крае: «Природа Приморского края», «Погребальный комплекс князя Эсыкуя», «Археология Приморья», «Мир традиционной культуры коренных народов Приморья: удэгейцы, нанайцы, орочи», «Кабинет исследователя: Продвижение России на восток в XVII-XIX веках», «Время Людей», «Элеонора Прей. Письма из Владивостока».

Выставка «Из интерьеров старых домов Владивостока…» – предметы начала-середины XX века из интерьеров владивостокских семей: Сибирцевых, Соллогубов, Горшениных, Турунтаевых, Захаровых. Одним из уникальных предметов, представленных на выставке, является письменный стол Адольфа Даттана, известного предпринимателя и общественного деятеля, управляющего делами Торгового дома «Кунст и Альберс» на Дальнем Востоке. Выставка работает в залах первого этажа главного корпуса Приморского музея, где ранее располагался магазин Торгового дома «Чурин и Ко».

Выставка «Магия клинка» – холодное оружие и защитное вооружение воинов России, стран Европы и США, Японии, Индо-Персидского региона, Китая конца XVIII–начала XX века. Коллекция формировалась с конца XIX века. У истоков её создания стояли члены Общества изучения Амурского края, офицеры Сибирской военной флотилии, ученые, исследователи, общественные деятели. В последующем коллекция пополнялась жителями Приморского края и Владивостока, которые находили холодное оружие на чердаках и в подвалах старых домов. Отдельные предметы коллекции переданы в музей Государственным историческим музеем и Владивостокской таможней.

Выставка «Первая. Забытая».

Музейные квесты «Юные исследователи».

Услуга «Полосатое путешествие» с музейным рюкзачком.

Акция «Случайная открытка».

27 января 12.00 – открытие новой выставки Заповедное ожерелье Амура, подготовленной WWF России. На ней будут представлены 92 фотографии из 23-х федеральных особо охраняемых природных территорий бассейна Амура, дающих представление об их животном и растительном мире.

28 января в 12.00 – «Извержение вулкана». С помощью экспозиций музея ребята рассмотрят затвердевшую лаву и горные породы, которым более 300 миллионов лет. Узнают, как устроен вулкан и с помощью эксперимента вызовут настоящее лавовое извержение.

В 14.00 и 17.00 – Обзорная экскурсия – рассказ о Приморье в контексте выставок и экспозиций, представленных сегодня в залах Главного корпуса.

В 15.00 – «Что такое магнетизм?». Мастер-класс, на котором ребята рассмотрят физическое явление – магнетизм, и создадут свой собственный магнитный спектакль, героями которого станут лесные животные Приморского края.

29 января в 12.00 и 15.00 − «Один день в каменном веке». Интерактивная образовательная программа, на которой дети познакомятся с историей возникновения и преобразования жилища человека на территории Приморья. Программа позволит детям узнать о том, как природа помогала человеку обогреться, прокормиться и создать условия, необходимые для жизни. Дети восстановят древнее жилище по заранее изготовленному макету, научатся шить одежду и изготовят гарпун по древней технологии.

Дом-чиновника Суханова (ул. Суханова, 9):

Ежедневно с 10.00 до 19.00

Постоянные экспозиции о жизни семьи провинциального чиновника, вице-губернатора, статского советника Александра Суханова.

Исторические фотосессии. Фотосессии в стиле второй половины XIX века или 30-40-х годов XX века. Бальные платья и аксессуары предоставляет студия исторического танца «Олирна».

Заказные детские программы: «Чистописание», «Чайная история», «В гостях у семьи статского советника», «Дотянуться до звёзд»; а также игры-квесты: «Сыщики Владивостока» и «Поход гимназистов».

28 января в 14.00 − интерактивная игра «Поход гимназистов». Игра разработана на основе дневника гимназиста 5 класса Григория Суханова. В ходе игры учащиеся познакомятся со старыми названиями улиц Владивостока, с помощью атласа определят названия растений, птиц и животных, которые описаны в дневнике.

В 16.00 – Журфикс или домашний приём в дореволюционной России. Тема встречи: «Мода XIX века» Интерактивная экскурсия от историка моды Александра Васильева! Домашняя обстановка, ароматный чай из настоящего самовара, живая музыка под старинный инструмент, танцы, игры XIX века.

29 января 11.00 – Детская образовательная программа «Дотянуться до звёзд». В семье Сухановых были свои ученые причастные к космосу — академик Российской академии космонавтики Циолковского, учёный-астроном Александр Григорьевич Суханов и доктор технических наук Константин Георгиевич Суханов. В комнате мальчиков хранится первый телескоп Григория Суханова. С помощью домашнего планетария можно изучать карту небесного свода и созвездия, а также просто наслаждаться великолепным видом. Красота звездного неба не оставит равнодушными ни взрослых, ни детей.

В 14.00 − игра-квест «Сыщики Владивостока конца XIX века». Действующие лица − сыщики Суханов, Кошелев, Галичанинов, которые вели следствие по краже денег из Владивостокского казначейства и разыскивали преступника. Задача – определить, в какой из комнат Дома музея Сухановых проживал преступник, и найти там сворованные в казначействе деньги.

Ежедневно с 10.00 до 19.00

Экспозиция «Портрет семьи Арсеньевых» – жизнь исследователя с мировым именем, писателя, путешественника и его семьи в интерьере и личных вещах.

Выставка «Этнографические сумочки из Олгон-Горинской экспедиции Владимира Арсеньева». Коллекционные предметы, возраст которых насчитывает более 100 лет, впервые представлены публике после тщательной профессиональной реставрации. Теперь все желающие могут полюбоваться тонкой работой эвенкийских мастериц конца XIX – начала XX веков, заглянув в Дом путешественника Арсеньева.

Выставочный проект «Окно музея». Серия необычных мини-экспозиций представлена в Доме путешественника Арсеньева (ул. Арсеньева, 7б). Чтобы познакомиться с экспонатами не нужно заходить в Музей − они расположены в окне, и каждый случайный прохожий, направляясь по своим делам, становится «посетителем» выставки

28 января в 16.00 − «Здесь жила семья путешественника Арсеньева».

Экскурсия для всей семьи. Атмосфера этого дома-музея удивительна – находясь в нём, начинаешь понимать страсть Владимира Арсеньева к изучению неизведанного, проникаться его отношением к жизни и семье. Хозяин этого дома – выдающийся путешественник и учёный, географ и ботаник, известный этнограф и историк, прославленный краевед и топограф, прекрасный писатель и экономист.

29 января в 12.00 − экскурсия-квест «Загадочный дом». В этом доме великий путешественник провел последние 10 лет своей жизни. Посетив его, можно понять, как до революции жили во Владивостоке интеллектуалы. Владимир Клавдиевич – писатель с мировым именем и неутомимый исследователь, его работы до сих пор актуальны, а о его личности написано немало книг и снято фильмов. Атмосфера Дома Путешественника удивительна – находясь в нём, начинаешь понимать страсть Владимира Клавдиевича к изучению неизведанного, проникаться его отношением к жизни и семье.

В 13.00 − мастер-класс «Закладка-снеговик». Закладка − хоть и небольшая, но очень полезная вещь при чтении книг. С её помощью удобнее читать книжки и находить в них нужную страницу. Особенно закладки полезны для маленьких первооткрывателей, только ступивших на путь познания. Мы поможем вашему ребёнку научиться делать красивую и оригинальную закладку.

В 14.00 – детская этнографическая программа «Тайны совы». Сова – не только модный персонаж, но и птица, которую разные народы наделяют волшебными свойствами. Она видит в темноте, поэтому знает глубокие тайны мира и является символом мудрости и секретных знаний. Мы предлагаем детям узнать о том, как воспринимали эту птицу коренные жители Приморья удэгейцы, какие легенды складывали о ней. Научим детей изготавливать красивую совиную маску.

В 16.00 − «Здесь жила семья путешественника Арсеньева». Экскурсия для всей семьи.

30 января в 19.00 – «Ожог от лепестка». Драматический спектакль о судьбе жены Владимира Арсеньева Маргариты. Исполняют ведущие актёры театров Владивостока. Сценой для спектакля станет гостиная дома, где когда-то путешественник, писатель и исследователь жил со своей семьёй.

Музей Города (ул. Петра Великого, 6)

Ежедневно с 10.00 до 19.00

Выставка «Открытые морские залы: Тихоокеанское время».

Выставочный проект о людях, живущих у моря, что особенного в их ощущении жизни, взглядах на мир, как им удаётся сосуществовать со стихией и справляться с испытаниями, неизбежными для тех, кто связал свою жизнь с океаном.

Выставочный проект «Рыбий день: погружаясь на морское дно». Проект реализуется Музеем имени Арсеньева в рамках грантовой программы Благотворительного фонда Владимирf Потанина «Меняющийся музей в меняющемся мире». Выставка рассчитана на семейную аудиторию. Самыми главными гостями и участниками проекта станут дети дошкольного возраста от 2-х лет и их родители. Попадая в пространство выставки, ребенок становится маленькой рыбкой и, путешествуя по игровому пространству – «морскому дну», знакомится с жизнью морских обитателей и получает новые знания об окружающем его мире, о море и его обитателях.

Выставка «К 125-летию приезда Цесаревича во Владивосток» – рассказ об одиннадцати днях пребывания во Владивостоке наследника российского престола. Во время этой поездки были приняты важные для молодого города решения. Возведение триумфальной арки, посещение музея, закладка Уссурийского участка Великого Сибирского рельсового пути и сухого дока, первого городского памятника – это те события, благодаря которым мы видим наш город таким, какой он сейчас.

28 января в 12.00 – квест «Шли по морю корабли». В музее играть можно и нужно. Во время игры-путешествия юные посетители попробуют себя в роли пингвинов и фламинго, смогут перевернуть кита посреди океана, научаться вязать морские узлы. Ребята придумают название городу на судне «Америка» и передадут азбукой Морзе секретные послания.

В 14.00 – сказка «Сказки об ином мире» в проекте «Сказки с молоком. Детям».

Серия спектаклей по авторским и народным сказкам: актёр читает текст, художник иллюстрирует его в режиме реального времени, а звукорежиссёр создаёт музыкальное оформление. Сказка – кладезь человеческой мудрости.

В 18.00 – «Сказки с молоком. Взрослым».

В 16.00 – Обзорная экскурсия по выставкам Музея Города. Открытые морские залы: Тихоокеанское время – рассказ о ритме Владивостока, ритме в котором жили, живут и будут жить несколько поколений: о расставаниях и встречах, об ожиданиях и возвращениях, о мире, где время и пространство ощущается иначе, и эти понятия невозможно измерить ни в секундах, ни в километра.

Открытые морские залы: Шли по морю корабли – серия коротких биографических зарисовок о значимых и знаковых кораблях, чьи истории связаны с Владивостоком и Приморьем. «Паллада», «Алеут», «Варяг», «Советский союз» – это не просто названия кораблей, это имя и жизнь. Долгая и короткая, героическая и трагичная, известная и позабытая.

К 125-летию приезда Цесаревича во Владивосток – выставка, которая рассказывает об одиннадцати днях пребывания во Владивостоке наследника российского престола. Во время этой поездки были приняты важные для молодого города решения, благодаря которым мы видим наш город таким, как сегодня.

29 января в 14.00 − квест «Вокруг света за капитаном Мэем». В 1856 году суда «Винчестер» и «Барракуда» из состава англо-французской эскадры вошли в бухту Золотой Рог и назвали её чудесным именем «Порт Мэй». А совсем недавно в бухте Золотой Рог была выловлена бутылка с посланием от команды Мэя, из которого мы узнаем, что с капитаном случилась беда! Стать членами команды корвета и совершить удивительное путешествие в поисках пропавшего капитана предстоит всем участникам квеста.

В 16.00 – Обзорная экскурсия по выставкам Музея Города

2 февраля 18.30 – в проекте «Сказки с молоком».

«Талант быть другом. Александр Фадеев в воспоминаниях современников», встреча в рамках выставки «В память о Саше. Воспоминания о юности Александра Фадеева».

Приморская государственная картинная галерея (ул. Алеутская,12):

До 29 января – Выставка «Городской романс»;

До 6 февраля – Выставка «Образ Богоматери»;

До 29 января – Выставка «Современная народная игрушка»;

До 29 января – Выставка «Влад и Восток».

Приморская краевая филармония (ул.Светланская, 15):

28 января в 12.00 – детская музыкальная программа «Новогодняя викторина: Что? Где? Когда?»;

29 января в 18.30 – концертная программа «Русский романс. Французский шансон»;

1 февраля в 12.00 – ярмарка абонементов;

3 февраля в 18.30 – концертная программа «Лучшее из восточной лирики».

Государственный академический Мариинский театр (ул. Фастовская, 20):

28 января в 17.00 – премьера. Опера «Макбет»;

29 января в 14.00 – балет «Кармен-сюита»;

29 января в 17.00 – балет «Кармен-сюита»;

2 февраля в 19.00 – опера «Евгений Онегин»;

3 февраля в 19.00 – балет «Корсар».

Академический театр имени Максима Горького (ул.Светланская, 49):

28 января в 18.30 – спектакль «Ханума»;

29 января в 18.30 – спектакль «Заповедные дали»;

31 января в 18.30 – спектакль «Варшавская мелодия»;

1 февраля в 18.30 – спектакль «Тетка Чарлея»;

2 февраля в 18.30 – спектакль «Как бы нам пришить старушку?»;

3 февраля в 18.30 – спектакль «Иванов».

Театр Молодежи (ул. Светланская, 15а);

28 января в 12.00 – спектакль «Огниво»;

28 января в 18.30 – спектакль «Крах»;

29 января в 12.00 – спектакль «Волшебник изумрудного города»;

29 января в 18.30 – спектакль «Язычники»;

3 февраля в 17.00 – спектакль «Город вурдалака».

Фетисов Арена (ул. Маковского, 284):

28 января в 17.00 – В рамках регулярного чемпионата КХЛ в Фетисов Арене состоится матч «Адмирал» — «Слован» (Братислава).

Приморский Океанариум (ул. Академика Касьянова, 25):

С 3 января Приморский Океанариум работает в полную смену.

От входной зоны океанариума до кассового павильона можно будет проехать на бесплатном автобусе, который будет ходить с интервалом 20 минут.

Справки по тел.: +7(423) 223-94-22, +7(924) 732-01-22.