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Погода в Приморье на 28 января

Температура воздуха во Владивостоке −4…−6°С.
Фото: Анна Плетнева, РИА VladNews Фото: Анна Плетнева, РИА VladNews
Владивосток, суббота, 28 января , РИА Vladnews.

Сегодня, 28 января, циклон уйдёт на Охотское море, но ночью его влияние на северные районы Приморья ещё сохранится, сообщает РИА VLadNews со ссылкой на Примгидромет

На севере Приморья местами пройдёт небольшой снег. На побережье сохранится северо-западный сильный ветер. Похолодает. Ночной температурный фон понизился на 5–12 градусов. 

Днём юг Дальневосточного региона окажется под влиянием поля повышенного атмосферного давления. Снег в Приморье прекратится вовсе. Сильный ветер сохранится на восточном побережье. Максимальная температура воздуха в континентальных районах −9…−15°С, в прибрежных районах −2…−8°С.

В краевом центре погода ожидается переменчивой. Во Владивостоке будет солнечно, без осадков. Ветер ослабеет, днём отклонится к южным румбам. Температура воздуха −11…−13°С, днём повысится до −4…−6°С. 

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