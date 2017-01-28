Погода в Приморье на 28 января

Температура воздуха во Владивостоке −4…−6°С.

Владивосток, суббота, 28 января , РИА Vladnews.

Сегодня, 28 января, циклон уйдёт на Охотское море, но ночью его влияние на северные районы Приморья ещё сохранится, сообщает РИА VLadNews со ссылкой на Примгидромет.

На севере Приморья местами пройдёт небольшой снег. На побережье сохранится северо-западный сильный ветер. Похолодает. Ночной температурный фон понизился на 5–12 градусов.

Днём юг Дальневосточного региона окажется под влиянием поля повышенного атмосферного давления. Снег в Приморье прекратится вовсе. Сильный ветер сохранится на восточном побережье. Максимальная температура воздуха в континентальных районах −9…−15°С, в прибрежных районах −2…−8°С.

В краевом центре погода ожидается переменчивой. Во Владивостоке будет солнечно, без осадков. Ветер ослабеет, днём отклонится к южным румбам. Температура воздуха −11…−13°С, днём повысится до −4…−6°С.