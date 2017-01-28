Гороскоп на 29 января

Сегодня как никогда нужно быть осторожнее со словами.

Владивосток, суббота, 28 января , РИА Vladnews.

Сегодня звезды гороскопа не будут склонять к сдержанности, ну а о том, что такое вежливость и дипломатичность окружающие и вовсе могут забыть, сообщает 1001 Гороскоп. В разговорах логика уйдет на второй план, а на первое место выйдут эмоции. Если вы хотите убедить своих оппонентов, забудьте о цифрах: яркие образы и меткие метафоры достигнут цели гораздо быстрее. И еще один момент: непростительна небрежность в прическе и в одежде. Правильно выбранный стиль в этот день – половина успеха.

День у Овна полностью будет зависеть от того, с какой ноги он встанет. Встанет с нужной – день сложится замечательно во всех отношениях и пройдет не просто хорошо, а изумительно. Ну а встанет не с той ноги – весь день все будет валиться из рук. Так что, проснувшись утром, присмотритесь, и если заподозрили, что встали не с той ноги, ложитесь снова. Вдруг во второй раз повезет больше?

Тельцу потребуется вся его выдержка! Увы, в этот день даже небольшая вспышка гнева может перерасти в настоящий ураган, который разом перечеркнет все дела и планы Тельца. Одним словом, в этот день Тельцу лучше избегать любых сильных эмоций. А если он все же почувствует, что вот-вот готов взорваться, ему надо попытаться уговорить свой организм отложить этот взрыв хотя бы до завтра. Завтра будет легче.

Голова Близнецов будет буквально переполнена различного рода планами и проектами! И это замечательно, потому что именно в этот день судьба дает Близнецам максимальные шансы на реализацию этих планов. Постарайтесь только не разменивать богатые возможности этого дня на совсем уж пустяковые дела. Не следует избегать больших и шумных компаний. Напротив, успех ждет вас именно там.

Раку не стоит распалять свои страсти, так как это за него будут делать другие. Весь день Раку будет казаться, что окружающие только и заняты тем, чтобы играть на его нервах. Это не так! На самом деле у окружающих полным-полно своих собственных дел. Ну а на нервах Рака они будут играть только время от времени.

В течение дня Лев не раз может испытать настоящее смятение чувств. Некие события или неожиданная встреча может вызвать у него настоящую бурю эмоций! Быть может даже, в этот день в его душе вспыхнет всепоглощающая страсть. Однако какие бы чувства не бушевали в сердце Льва, лучше не делать поспешных выводов: буквально через день-два обстоятельства, возможно, изменятся. А возможно и нет.

Весь день Дева может быть подвержена такому недугу, как несдержанность в мелочах. В крупном со сдержанностью у Девы тоже будут проблемы, однако ее реакция на мелочи будет выглядеть совсем уж гипертрофированно, а иногда и комично. Самым уместным для Девы было бы попытаться обращать многочисленные недоразумения и несуразности этого дня в шутку. Реагировать на них спокойно и адекватно у нее все равно не получится.

Весы могут быть захвачены неудержимым водоворотом разнообразных эмоций. Весь день они будут стремиться быть в гуще событий и при этом не раз окажутся в центре внимания. Ну а привлечь к себе внимание будет довольно просто – достаточно затронуть в разговоре тему богатства и успеха. Все, что связано с большими деньгами или высоким положением в обществе, в этот день будет вызывать особенно активный отклик у окружающих. На этой почве Весам не так уж трудно будет найти единомышленников и сойтись с интересными людьми.

Скорпиону лучше не давать воли своему языку: есть вероятность наговорить близким людям столько лишнего, что это станет серьезным испытанием для отношений. Простая задушевная беседа может быстро и незаметно перейти в стадию разговора на повышенных тонах или даже битья посуды. Чтобы не доводить до этого, в общении с близкими избегайте скользких тем и ни в коем случае не переходите на личности!

День у Стрельца обещает пройти за бесконечными разговорами. Разговоры же эти будут вращаться главным образом вокруг темы успеха и денег, а также размышлений о том, почему всего этого Стрельцу так не хватает. Не исключено, что в одной из таких задушевных бесед Стрелец и сам не заметит, как приукрасит свои достоинства настолько, что надолго обретет славу фантазера.

Когда благополучие Козерога может решительным образом измениться, – и не обязательно в лучшую сторону! Ему как никогда нужно соблюдать осторожность в любых вопросах, связанных с деньгами. Не помешает Козерогу также быть внимательнее и в отношениях с любимым человеком. Увы, но даже небольшое недопонимание может вызвать целую бурю, успокоить которую будет крайне сложно.

Планы Водолея могут изрядно грешить мегаломанией или, в крайнем случае, гигантизмом. Если Водолей не хочет оказаться у разбитого корыта, ему не мешает быть скромнее и как-либо соразмерять свои амбиции со своими возможностями. Не следует забывать, что Наполеоновские планы – это, конечно, здорово, но не все Наполеоны хорошо завершили свою карьеру.

Обстоятельства раз за разом будут опрокидывать планы Рыб, вынуждая их плыть против течения. Сами же Рыбы в эти моменты могут испытывать странную пассивность и нежелание спорить с обстоятельствами. Увы, поддавшись таким настроениям, Рыбы рискуют набить немало шишек. Так что, хочешь не хочешь, а плыть против течения все равно придется!



