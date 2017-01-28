Полицейские по горячим следам раскрыли угон иномарки

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, суббота, 28 января , РИА Vladnews.

26 января, в отдел МВД России по Тымовскому городскому округу, Сахалинская область, обратился 25-летний местный житель. Гражданин пояснил, что со двора его дома по улице Советской в ночь с 25 на 26 января угнали принадлежащий ему автомобиль иностранного производства 1995 года выпуска, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

Сотрудники уголовного розыска в ходе обследования территории обнаружили угнанную иномарку в селе Красная Тымь. Во время осмотра автомобиля полицейские изъяли улики, оставленные злоумышленником. В ходе установления лиц, возможно причастных к содеянному, сыщики вышли на подозреваемого. Им оказался 18-летний гражданин, судимый в прошлом году за совершение угона.

Как установлено, когда подозреваемый находился в райцентре, у него возникла необходимость добраться до села Красная Тымь. Не имея денежных средств на такси и иных возможностей, он решил совершить угон. Реализуя свой преступный умысел, злоумышленник приметил подходящее для посягательства транспортное средство, ввиду отсутствия сигнализации. Затем он разбил водительское окно указанного автомобиля, проник в салон и, совершив некоторые манипуляции с проводами, запустил мотор. В дальнейшем молодой человек добрался на чужом авто до дома и оставил иномарку за ненадобностью.

Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого, давшего признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Автомобиль возращен законному владельцу.