Мужчина подозревается в краже кошелька у пенсионерки

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, суббота, 28 января , РИА Vladnews.

В УМВД по городу Южно-Сахалинску обратилась 62-летняя гражданка с заявлением о краже кошелька, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМДВ России по Сахалинской области.

Потерпевшая уточнила обстоятельства преступления. По словам пенсионерки, когда она выбирала товар в одном из местных магазинов, кто-то похитил ее кошелек, лежавший на прилавке.

Оперативники изучили место преступления и в ходе проведения разыскных мероприятий установили личность подозреваемого.

Как оказалось, 35-летний южносахалинец с криминальным прошлым увидел лежавший на прилавке кошелек и, улучив момент, похитил имущество женщины. Находившиеся внутри деньги в сумме более 5 тысяч злоумышленник потратил на личные нужды. Полицейские изъяли у него похищенный кошелек.

Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.