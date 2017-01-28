Возле мусорных баков найдено тело мужчины

Признаков насильственной смерти не обнаружено

Владивосток, суббота, 28 января , РИА Vladnews.

В следственный отдел по городу Южно-Сахалинску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области поступило сообщение о том, что у мусорного контейнера, расположенного около дома № 29 по улице Чехова областного центра, обнаружено тело неустановленного молодого человека без внешних признаков насильственной смерти, СУ Ск РФ по Сахалинской области.

При осмотре места происшествия, причину смерти мужчины установить не представилось возможным. В связи с чем, для её установления труп направлен в морг.

В ходе проведения проверки следствием было установлено, что погибший является жителем города Южно-Сахалинска 1989 года рождения.

В настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.