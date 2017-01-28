Повышение зарплаты учителям в 2017 году в России: последние новости

Власти приняли ряд новых законопроектов

Владивосток, суббота, 28 января , РИА Vladnews.

Школьные учителя никогда не получали высокие заработные платы, а после развития экономического кризиса ситуация и вовсе ухудшилась, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Финансовая составляющая действительно играет огромную роль в выборе профессии, поэтому престиж педагога начал постепенно снижаться.



Специалисты Росстата провели соцопрос, который помог им выявить то, что преподаватели общеобразовательных школьных учреждений получают примерно 18-20 тысяч рублей.



Причем брались во внимание доходы жителей крупных городов. В небольших населенных пунктах дала обстоят еще хуже: там учителя зарабатывают около 13-15 тысяч рублей.



В связи с этим власти приняли ряд новых законопроектов, направленных на увеличение учительской ставки в этом году.



Более того, также будет повышена научная нагрузка, что коснется и учителей, и учащихся школ, а подобные нововведения должны оплачиваться соответствующим образом.



Ранее президент подписал указ о том, что заработные платы бюджетников должны ежегодно увеличиваться и к 2018 году их уровень должен возрасти на 150% относительно показателей 2012 года.



После подписания указа была проведена индексация, и бюджет выделил достаточно большую сумму на увеличение заработных плат бюджетников. Однако после начала кризиса проведение мероприятий по выполнению требований указала было приостановлено.



Процедура индексирования была заморожена, а потом проведена лишь частично. Надо сказать, что индексация зарплат учителей в 2017 году запланирована в полном объеме, то есть они увеличиваются на 5,5%, в то время, как инфляция достигнет уровня 6%. Подобное индексирование позволит полностью покрыть увеличение стоимости продуктов питания и коммунальных услуг. Несмотря на это, назвать эту зарплату большой не получится.



Обсуждая вопрос о том, что будет с зарплатой учителя в ближайшее время, члены правительства решили реорганизовать систему образования РФ и ввести «эффективные контракты», которые являются трудовыми договорами. В этих документах, кроме должностных обязанностей, обсуждаются еще и критерии качества и эффективности работы. Следовательно, на высокую заработную плату смогут рассчитывать только те сотрудники, которые будут со всей серьезностью подходить к выполнению своих должностных обязанностей и постоянно стремится к самосовершенствованию.



По сути, увеличение зарплаты учителям должно стать мотивацией для того, чтоб педагоги стремились к повышению своей квалификации: написанию научных работ, защите диссертаций и получению новых академических званий. А это наилучшим образом отразится на качестве образования учащихся школ.