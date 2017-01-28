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Политика и экономика

Работа Госдумы в 2017 году обойдется бюджету в 10 млрд рублей

В документе предложено выделить на работу депутатов и их помощников 4,85 млрд рублей
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, суббота, 28 января , РИА Vladnews.

В 2017 году Госдума на работу получит из федерального бюджета 10 млрд рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс. 


В документе предложено выделить на работу депутатов и их помощников 4,85 млрд рублей. В эту сумму также заложены взносы в фонд оплаты труда помощников депутатов Госдумы, которые работают в регионах. Еще 5,82 млрд рублей заложены на работу нижней палаты парламента. 80,1 млн рублей, согласно этому документу, будет выделено на уплату взносов в бюджеты международных парламентских организаций.

Данная смета уже одобрена комитетом по бюджету и налогам, а также комитетом по регламенту Госдумы.

Как стало известно ранее РБК, нижней палатой парламента была разработана новая схема обеспечения депутатов транспортом во время поездки в регионы. Как посчитали эксперты, по этой схеме, на одного из 450 членов нижней палаты ежегодные расходы на транспорт составят 700 тыс рублей. Напомним, минувшей осенью депутаты попросили выделить на транспорт, помимо обычно предоставляемым 100-110 млн рублей, дополнительно еще 215 млн рублей.

Также в декабре минувшего года Госдума приняла законопроект об увеличении числа помощников депутатов и фонда оплаты их труда. Данный законопроект позволяет депутатам нанимать семь помощников, то есть, на два больше, чем раньше. И на оплату их работы будет выделяться 230 тыс рублей, а не 165 тыс рублей, как было до этого.

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