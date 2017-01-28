Пенсия в России 2017: Россияне назвали приемлемый размер пенсии

1 февраля в РФ состоится первый этап индексации пенсий в этом году

Владивосток, суббота, 28 января , РИА Vladnews.

Россияне считают приемлемой пенсию в 20-30 тыс рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на «Известия».



36,5% заявили, что приемлемой, по их мнению, является пенсия в 20-30 тыс рублей, а 28,1% считают, что пенсионерам следует платить 15-20 тыс рублей. Примерно каждый десятый (11,4%) опрошенный заявил, что приемлемый уровень пенсионных выплат — это 10–15 тыс рублей. Таким образом, согласно результатам исследования, большинство российских граждан (76,8%) считает приемлемой пенсию в размере 5–30 тыс рублей. Как отмечают социологи, 28,1% респондентов заявили, что хотели бы получать пенсию в 30-40 тыс рублей и больше.



Исследование показало, что 15 % участников опроса оценили приемлемый размер пенсии, исходя из коэффициента замещения менее чем 30% от зарплаты. 20% ориентировались на 40-50%, и еще 19% - на 60-70%. 36% респондентов считают, что коэффициент замещения должен составлять 70% заработка.



Напомним, ранее Росстат сообщил о том, что в 2016 году средний размер пенсии в России был на уровне 13,1 тыс рублей. 1 февраля в РФ состоится первый этап индексации пенсий в этом году. Предусмотрена индексация на уровне 5,4%. Всего на индексацию предстоит потратить около 230 млрд рублей.



По словам главы Минтруда Максима Топилина, даже с учетом возобновления индексации по уровню инфляции в реальном выражении в течение ближайших трех лет пенсия будет снижаться. Чтобы увеличить доходы пенсионеров, подчеркнул он, необходимо развивать пенсионную систему в стране. Он предупредил, что положительный эффект от изменений в пенсионной системе будет ощутим не в ближайшей перспективе.