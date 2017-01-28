Пенсия в России 2017: Россияне назвали приемлемый размер пенсии

Морская вода в Приморье превратилась в грязную пыль 15:36, 28 января Морская вода в Приморье превратилась в грязную пыль (Видео)
​«Спартак-Приморье» одержал победу над «Иркутом» 13:46, 28 января ​«Спартак-Приморье» одержал победу над «Иркутом» (Фото)
Приморец избил несовершеннолетних детей своей сожительницы 13:24, 28 января Приморец избил несовершеннолетних детей своей сожительницы
Новостная лента
Январь, 28 суббота
16:38
Приморцы подписывают петицию к президенту об отставке губернатора Миклушевского
16:38
С кем Юрий Трутнев будет развивать Дальний Восток
16:21
Новый мост построят в Чугуевском районе Приморья
15:57
Ученые выяснили причину ожирения россиян‍
15:36
Морская вода в Приморье превратилась в грязную пыль Видео
15:21
Госдума сказала да: 5000 рублей за опасное вождение
15:05
Карты безопасных маршрутов движения детей внедряются в школы Владивостока Фото
14:49
В феврале на Землю упадет огромный астероид
14:38
В Приморье сгорел жилой дом
14:24
Пентагон обвинил Россию в создании оружия против спутников
14:13
​Владивостокцев ждет настоящий праздник романтической саксофонной музыки
13:46
​«Спартак-Приморье» одержал победу над «Иркутом» Фото
13:35
Приморские судебные приставы захватили всемирную паутину
13:24
Приморец избил несовершеннолетних детей своей сожительницы
13:13
«Говорящие фамилии» влияют на здоровье и судьбу человека‍
13:02
Сегодня ночью начался Китайский Новый Год
12:51
В Приморье произошло 19 пожаров
12:28
Афиша культурных событий Приморья с 28 января по 3 февраля
12:02
Магаданские спасатели эвакуировали мужчину с судна
11:43
Жительнице Приморья выписан штраф за ненадлежащее поведение в суде
11:20
На улице Русской во Владивостоке идёт ремонт дороги Фото
10:42
Куда пойти во Владивостоке в выходные дни
10:14
Артем и Алиса: названы самые популярные имена во Владивостоке в 2016 году
09:38
Погода в Приморье на 28 января
09:16
Гороскоп на 29 января
08:33
В библиотеках Владивостока продолжаются уроки мужества и часы патриотизма Фото
07:05
Полицейские по горячим следам раскрыли угон иномарки
06:27
Повышение зарплаты учителям в 2017 году в России: последние новости
05:10
Мужчина подозревается в краже кошелька у пенсионерки
04:01
Работа Госдумы в 2017 году обойдется бюджету в 10 млрд рублей
03:07
Возле мусорных баков найдено тело мужчины
02:17
Пенсия в России 2017: Россияне назвали приемлемый размер пенсии
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4073 (12) от 27 января 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Ресурсосъедающая организация
«Но я приду по ваши души…»
Полиция Приморья под колпаком ФСБ
Приморский Тайфун получает призы
В бананово-лимонном Сингапуре – приморские куры?
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Политика и экономика

Пенсия в России 2017: Россияне назвали приемлемый размер пенсии

1 февраля в РФ состоится первый этап индексации пенсий в этом году
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, суббота, 28 января , РИА Vladnews.

Россияне считают приемлемой пенсию в 20-30 тыс рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на «Известия».


36,5% заявили, что приемлемой, по их мнению, является пенсия в 20-30 тыс рублей, а 28,1% считают, что пенсионерам следует платить 15-20 тыс рублей. Примерно каждый десятый (11,4%) опрошенный заявил, что приемлемый уровень пенсионных выплат — это 10–15 тыс рублей. Таким образом, согласно результатам исследования, большинство российских граждан (76,8%) считает приемлемой пенсию в размере 5–30 тыс рублей. Как отмечают социологи, 28,1% респондентов заявили, что хотели бы получать пенсию в 30-40 тыс рублей и больше.

Исследование показало, что 15 % участников опроса оценили приемлемый размер пенсии, исходя из коэффициента замещения менее чем 30% от зарплаты. 20% ориентировались на 40-50%, и еще 19% - на 60-70%. 36% респондентов считают, что коэффициент замещения должен составлять 70% заработка.

Напомним, ранее Росстат сообщил о том, что в 2016 году средний размер пенсии в России был на уровне 13,1 тыс рублей. 1 февраля в РФ состоится первый этап индексации пенсий в этом году. Предусмотрена индексация на уровне 5,4%. Всего на индексацию предстоит потратить около 230 млрд рублей.

По словам главы Минтруда Максима Топилина, даже с учетом возобновления индексации по уровню инфляции в реальном выражении в течение ближайших трех лет пенсия будет снижаться. Чтобы увеличить доходы пенсионеров, подчеркнул он, необходимо развивать пенсионную систему в стране. Он предупредил, что положительный эффект от изменений в пенсионной системе будет ощутим не в ближайшей перспективе.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Внедорожник бывшего вице-губернатора Приморья никто не хочет покупать?
17:55, 27 января 2017 Внедорожник бывшего вице-губернатора Приморья никто не хочет покупать?

Для повторного аукциона цену снизили на 15%

Работу таможен ДФО обсудили во Владивостоке
15:17, 27 января 2017 Работу таможен ДФО обсудили во Владивостоке

26 января ведомство отметило Международный день таможенника

В Приморье увеличился размер повышающего коэффициента на отопление и горячую воду
13:57, 27 января 2017 В Приморье увеличился размер повышающего коэффициента на отопление и горячую воду

Избежать применения коэффициентов возможно, если управляющие организации либо установят в доме теплосчетчик, либо - предоставят в энергокомпанию акты об отсутствии технической возможности его установки

Евро достиг уровня 64 рубля
12:26, 27 января 2017 Евро достиг уровня 64 рубля

Курс валют на 27 января

Герман Зверев возглавил всероссийское рыбацкое сообщество
11:55, 27 января 2017 Герман Зверев возглавил всероссийское рыбацкое сообщество

Ассоциация заинтересована в развитие рыбохозяйственного комплекса

В Приморье прибавка молока составила 1%
23:29, 26 января 2017 В Приморье прибавка молока составила 1%

Надои за 5 лет увеличились на 15%

​Эксперты: доллар оправдывает все ожидания россиян
15:31, 26 января 2017 ​Эксперты: доллар оправдывает все ожидания россиян

Где выгодно купить валюту во Владивостоке?