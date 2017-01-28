Хоккеист СКА разбил ребенку лицо шайбой во время матча со «Спартаком»

У девочки сильно рассечена губа

Владивосток, суббота, 28 января , РИА Vladnews.

В Москве на матче «Спартак» - СКА хоккеист СКА Александр Хохлачев разбил ребенку лицо шайбой, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Лайф.

Инцидент, в котором пострадала юная болельщица, произошел в третьем периоде поединка чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Шайба в какой-то момент игры вылетела с ледовой арены прямо в на трибуны в сектор С2. После наброса защитника СКА Вячеслава Войнова Хохлачев подставил клюшку под шайбу так, что она отскочила на трибуну. Там среди зрителей была также маленькая девочка. Юная болельщица приехала посмотреть этот матч в Москву из Санкт-Петербурга.



Шайба врезалась ей в лицо и сильно рассекла губу. Больше никаких травм у ребенка врачи, оказавшие ей медицинскую помощь, не выявили. Раненой девочке врачи «скорой» зашили рваную рану в медпункте, куда ее доставили после осмотра. Специалисты отметили, что зубы у девочки остались целыми. Мама пострадавшей в качестве компенсации попросила у администрации спорткомплекса на память злосчастную шайбу.



Кстати, в этом матче, со счетом 2:1, выиграл СКА. После этого, уже десятого подряд поражения, красно-белые потеряли шансы на выход в плей-офф.